Ребров: «Если решение о моем будущем в «Ференцвароше» принято – поставьте меня в известность»

У тренера с венгерским клубом остался еще год по соглашению с венгерским клубом

Сергей Ребров / Фото: fradi.hu

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал, что по контракту с венгерской командой ему предстоит проработать еще год и разрывать соглашение он не планирует.



Я так понимаю, что разбитую вазу уже не склеишь…

У меня действующий контракт сроком еще на год, и я уважаю этот договор. Но у меня такой характер – если работаю с кем-то, верю в этих людей, то не могу просто так разорвать контракт. Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков – это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде. Но то, что происходит сейчас, немного некрасиво по отношению ко мне. И, самое главное, странно. Все-таки за три года работы у нас были хорошие отношения, были успехи, и я всегда буду благодарен руководителям клуба за то, что меня сюда пригласили, а также болельщикам, которые поддерживали во всем. Но пришло время уважать и меня. Приняли какое-то решение – поставьте в известность.

У вас контракт, а это значит, что скоро нужно выходить на работу?

Да, по моему плану «Ференцварош» выходит из отпуска 8 июня, но мне известно, что спортивный директор клуба проинформировал тренеров и футболистов о том, что нужно собраться 4-го числа.

Может, они вас подталкивают к тому, чтобы вы сами ушли, и не хотят платить компенсацию?

Во-первых, об этом мы можем только догадываться, а, во-вторых, сумма этой компенсации не такая уж и большая. Далеко не миллион, как писали в СМИ. Но для меня это принципиальный вопрос, ведь я не собирался уходить из «Ференцвароша», мне нравилось здесь работать. Однако если клуб что-то говорит игрокам за моей спиной, значит, это клуб сделал какой-то выбор. В общем, я планирую быть в Будапеште 8 июня, как и было договорено раньше. Может, тогда и будут какие-то объяснения.

Напомним, что Ребров рассказал о конфликте с руководством клуба.