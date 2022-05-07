Ребров: «Зараз я говорю українською. Не дуже приємно говорити мовою агресора»

Сергій Ребров / Фото: Футбол 24

Український тренер Сергій Ребров заявив, що почав спілкуватися українською мовою.

Я впевнений, що всі ми перейдемо, тому що розуміємо, наскільки це необхідно не для країни, а для себе, оскільки не дуже приємно говорити мовою країни-агресорки»