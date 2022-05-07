Шапаренко: «Весь український народ чекає на перемогу збірної»
Ребров: «Зараз я говорю українською. Не дуже приємно говорити мовою агресора»
Екс-наставник «Динамо» потішив своєю позицією
Сергій Ребров / Фото: Футбол 24
Український тренер Сергій Ребров заявив, що почав спілкуватися українською мовою.
«Зараз я говорю українською мовою. Кожен український громадянин має розуміння зараз, наскільки важлива українська мова.
Я впевнений, що всі ми перейдемо, тому що розуміємо, наскільки це необхідно не для країни, а для себе, оскільки не дуже приємно говорити мовою країни-агресорки»
Раніше форвард збірної України Роман Яремчук заявив про те, що в Україні повинна бути лише одна мова.
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