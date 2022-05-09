Ребров: «Сейчас никто не кричит, что они из россии, прячутся»
Ребров заявил, что намерен вернуться в Украину
Контракт украинского специалиста с «Аль-Айном» заканчивается в июне
14:49
Сергей Ребров / Фото: Twitter
Украинский тренер Сергей Ребров заявил, что хочет вернуться в Украину.
«Конечно, я хочу вернуться в Украину. Просто нужно понимать, куда возвращаться. Мы все ждем и надеемся, что война закончится, что возобновится чемпионат Украины. Но сейчас мысли совсем о другом. Мой контракт с «Аль-Айном» закончится в июне, тогда будем думать, где работать и что делать. То, что я хочу вернуться в Украину – это однозначно».
Ранее Ребров заявил, что сейчас начал общаться на украинском языке.