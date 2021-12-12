Редкость для УПЛ. Кучук позитивно высказался о качестве поля в матче с «Вересом»

Леонид Кучук / фото - ФК Рух

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал ничью в матче с «Вересом» (1:1) в матче 18-го тура УПЛ:

Спасибо за игру команде соперника. «Верес» – очень агрессивная команда. Спасибо также своим футболистам. За то, что отвечали соперникам не менее агрессивным и скоростным футболом. Сегодня мы ошиблись только в двух эпизодах.

Соперник пытался заманивать нас в среднюю зону, прессинговать и выходить в скорые атаки. Дважды им это удалось. Но это чисто тактические наши огрехи. Наша команда сражалась за каждый мяч. Даже проигрывая, сумели дожать соперника. Это характер».