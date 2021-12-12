Вирт обвинил арбитра в потере очков с «Рухом»
Редкость для УПЛ. Кучук позитивно высказался о качестве поля в матче с «Вересом»
В основном тренеры только жалуются на состояние газона
Леонид Кучук / фото - ФК Рух
Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал ничью в матче с «Вересом» (1:1) в матче 18-го тура УПЛ:
«Сегодня погода сжалилась над нами. А организаторы матча прекрасно подготовили поле. Спасибо им за это. Хорошо, что сумели вовремя доиграть первую часть чемпионата.
Спасибо за игру команде соперника. «Верес» – очень агрессивная команда. Спасибо также своим футболистам. За то, что отвечали соперникам не менее агрессивным и скоростным футболом. Сегодня мы ошиблись только в двух эпизодах.
Соперник пытался заманивать нас в среднюю зону, прессинговать и выходить в скорые атаки. Дважды им это удалось. Но это чисто тактические наши огрехи. Наша команда сражалась за каждый мяч. Даже проигрывая, сумели дожать соперника. Это характер».
«Он говорит, что я не тренер, бл**ь». Кучук вспомнил конфликт с Де Дзерби.
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