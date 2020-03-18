МЮ переиграл «Вест Хэм» и вернул себе вторую строчку АПЛ
Рэмси может вернуться в АПЛ
Игрок «Ювентуса» интересен двум клубам
18 марта 22:47
Аарон Рэмси / Фото: Sky Sports
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может вернуться в АПЛ.
Валлиец интересен сразу двум клубам. Это «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports.
Впрочем, сам 30-летний игрок покидать нынешний клуб не намерен. Он отыграл 26 матчей за «Юве», забив два мяча и сделав пять ассистов.
Ранее Рэмси играл в АПЛ за «Арсенал», откуда в 2019-м году свободным агентом перебрался в Турин.