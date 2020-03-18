Рэмси может вернуться в АПЛ

Игрок «Ювентуса» интересен двум клубам

Аарон Рэмси / Фото: Sky Sports

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может вернуться в АПЛ.

Валлиец интересен сразу двум клубам. Это «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports.

Впрочем, сам 30-летний игрок покидать нынешний клуб не намерен. Он отыграл 26 матчей за «Юве», забив два мяча и сделав пять ассистов.

Ранее Рэмси играл в АПЛ за «Арсенал», откуда в 2019-м году свободным агентом перебрался в Турин.