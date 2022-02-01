Рэмзи покинул «Ювентус» и вернулся в Великобританию

Хавбек будет выступать за «Рейнджерс»

Аарон Рэмзи / Фото: Twitter

Шотландский «Рейнджерс» арендовал 31-летнего полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмзи, сообщает пресс-служба клуба.

Рэмзи будет выступать в Шотландии до конца сезона, у «Рейнджерса» есть право выкупа валлийца. Шотландец выбрал себе 16-й номер в новой команде.

В нынешнем сезоне в чемпионате Италии у Рэмзи лишь 3 матча без результативных действий.

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