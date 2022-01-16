«Ренн» разнес «Бордо» с теннисным счетом и поднялся в топ-4 Лиги 1

Чемпион Франции-08/09 рискует вылететь во второй дивизион

Фото - Ренн

В 20-м туре французской Лиги 1 «Ренн» в родных стенах разгромил «Бордо».

На перерыв хозяева ушли с уверенным преимущество в два мяча. Его обеспечили Терье и Будижо.

После удаления Сиссоко в начале второго тайма, жирондинцы совсем «посыпались». Лаборд и Трюффер забили по мячу. Гирасси своим дублем на последних минутах довел счет до теннисного.

«Ренн» вышел на четвертую строчку в турнирной таблице. Отставание от зоны ЛЧ составляет два очка. Но у «Марселя» есть две игры в запасе. Чемпион Франции-08/09 «Бордо» расположился в зоне вылета.

Лига 1, 20 тур

«Ренн» – «Бордо» 6:0

Голы: Терье, 32, Будижо, 43, Лаборд, 61, Трюффер, 69, Гирасси, 89, 90

«Ренн»: Алемдар, Ассиньон, Омари, Баде, Мелинг (Трюффер, 68), Бурижо (Диуф, 87), Мартен (Гирасси, 75), Сантамария, Доку (Тель, 86), Лаборд, Терье (Маер, 68).

«Бордо»: Костиль, Пембеле (Кватенг, 72), Мешер, Грегерсен, Мангаш, Лаку (Франсержио, 58), Сиссоко, Адли, Хван Ый Чжо (Маджа, 83), Ньянг (Элис, 58), Уден (Дилросун, 72).

Предупреждения: Мелинг – Сиссоко, Лаку, Адли, Уден

Сиссоко