«Ренн» разнес «Сент-Этьен» и вышел на вторую строчку Лиги 1

Хет-трик на счету Терье

Фото - Ренн

В 17-м туре французской Лиги 1 «Ренн» в гостях разгромил «Сент-Этьен».

Настоящим героем матча стал Терье. Форвард отличился хет-триком. На его счету уже восемь голов в текущем сезоне.

Подвел хозяев Масон, записав в свой пассив автогол. Довершил разгром соперника Угошукву.

«Ренн» вышел на вторую строчку в турнирной таблице. Однако отставание от ПСЖ составляет 11 очков.

Лига 1, 17 тур

«Сент-Этьен» – «Ренн» 0:5

Голы: Терье, 22, 28, 48, Масон, 45 (автогол), Угошукву, 83

«Сент-Этьен»: Грин, Масон, Мукуди (Соу, 21), Наде, Колодзейчак, Аушиш (Буанга, 46), Будебуз (Гурна-Дуат, 77), Камара, Норден (Юссуф, 62), Хазри, Крассо (Лери, 62).

«Ренн»: Гомис, Ассиньон, Агерд (Баде, 81), Омари, Трюффер, Мартен (Гирасси, 75), Сантамария, Маер (Угошукву, 81), Бурижо (Чауна, 81), Лаборд, Терье (Сулемана, 63).

Предупреждение: Камара