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Репетиция удалась. Украина U-19 обыграла Финляндию в отборе на Евро-2022
«Сине-желтые» одержали волевую победу
9 октября 16:28
Фото: УАФ
Украина U-19 обыграла Финляндию U-19 в матче отбора на Евро-2022.
Встреча состоялась в Польше в рамках 2-го тура отбора. Украина одержала волевую победу, пропустив в первом тайме.
Украина U-19 – Финляндия U-19 2:1
Голы: Ярмолюк, 36, Лосенко, 75 (пен.) – Никки, 21
Украина U-19: Твардовский, Удод, Козик (Малыш, 87), Мампасси, Булеза, Очеретько, Яцык (Лосенко, 46), Ярмолюк, Волошин (Фарина, 82), Горбач, Шостак (Микитишин, 68).
У Украины 6 очков после двух матчей и первое место в таблице.
Взрослые команды сыграют в 19:00.