Решающий гол Мбаппе в финале Лиги наций – очень спорный. Офсайд точно был

Возможно, арбитры засчитали мяч из-за одной детали

Килиан Мбаппе / Фото: Getty Images

В финальном матче Лиги наций Франция победила Испанию (2:1) и стала новым обладателем турнира.

Однако, после встречи остался один непонятный момент. Решающий мяч Килиана Мбаппе на последних минутах – очень спорный. В момент передачи Тэо Эрнандеса на Мбаппе, форвард точно был в офсайде. Чтобы понять и увидеть это, даже не нужно рисовать линию.

Тем не менее, арбитры даже просмотра VAR засчитали гол. Почему? Скорее всего, из-за того, что после передачи Эрнандеса мяч задел в подкате испанский защитник Эрик Гарсия. На видео это заметно.

Тем не менее, в UEFA рядом с голом Мбаппе записан и ассист Эрнандеса, что достаточно противоречиво. Если же это чистый ассист (и мяч к Мбаппе попал от Эрнандеса), то тогда нужно фиксировать офсайд.

А вы как считаете – чистый ли гол забил Мбаппе? Пишите в комментариях.