Новичок «Руха»: «В ближайшие годы мы сможем играть на уровне с «Динамо» и «Шахтером»
Решение о трансфере Супряги может быть принято уже в ближайшие часы. «Базель» – главный претендент
Надежд подписать форварда не покидает клуб Серии А
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Владислав Супряга близок к переходу в «Базель». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, швейцарский клуб перехватил украинца у «Сампдории». Но итальянский клуб пока не оставляет надежд выиграть гонку за форварда на финишной прямой.
Отмечается, что окончательное решение по трансферу может быть принято в ближайшие часы. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Базелю» интересен также нападающий «Шахтера» Даниил Сикан.