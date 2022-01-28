Решение о трансфере Супряги может быть принято уже в ближайшие часы. «Базель» – главный претендент

Надежд подписать форварда не покидает клуб Серии А

Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга близок к переходу в «Базель». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, швейцарский клуб перехватил украинца у «Сампдории». Но итальянский клуб пока не оставляет надежд выиграть гонку за форварда на финишной прямой.

Отмечается, что окончательное решение по трансферу может быть принято в ближайшие часы. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Базелю» интересен также нападающий «Шахтера» Даниил Сикан.