Рэшфорд: «Меня заваливают сообщениями со смайликами обезьяны, бананов и разговорами о джунглях»

Маркус Рэшфорд / фото - World Soccer

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в своем Twitter рассказал о расистских посланиях, которые ему шлют фанаты после поражения в финале Лиги Европы.

Но белые мы или черные, футбол есть футбол. Мы все носим одинаковые футболки, бьем по одному и тому же мячу. Я играю в футбол с тех пор, как научился ходить. Я принимаю критику в адрес моей игры, но не принимаю обезьяньи эмодзи, бананы, разговоры о джунглях.

Как фанату МЮ, мне тяжело видеть такое. И я задумываюсь о том, как бы я отреагировал, прочитав такое в те самые семь лет. Как бы мне удалось сохранить веру в человечество?

Я благодарен всем, кто связался со мной, благодарен работникам FA и МЮ. Ваша поддержка очень ценна. Мне 23, мне еще многому предстоит научиться, и неудачи лишь поспособствуют моему росту и развитию».