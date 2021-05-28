Рэшфорд: «Меня заваливают сообщениями со смайликами обезьяны, бананов и разговорами о джунглях»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в своем Twitter рассказал о расистских посланиях, которые ему шлют фанаты после поражения в финале Лиги Европы.
«Я люблю этот клуб, люблю свой город. Эта команда была моим домом с 7 лет. Я первым скажу, что сезон мне не удался. Причина кроется не в моем отношении к делу, страсти, навыках. Правда в том, что были преграды, связанные с физической формой, которые мне пришлось преодолевать – и до сих пор приходится. Но при этом никаких оправданий по поводу вчерашнего вечера быть не может. Мы просто были недостаточно хороши. Мне правда жаль, что не удалось привезти домой трофей.
Но белые мы или черные, футбол есть футбол. Мы все носим одинаковые футболки, бьем по одному и тому же мячу. Я играю в футбол с тех пор, как научился ходить. Я принимаю критику в адрес моей игры, но не принимаю обезьяньи эмодзи, бананы, разговоры о джунглях.
Как фанату МЮ, мне тяжело видеть такое. И я задумываюсь о том, как бы я отреагировал, прочитав такое в те самые семь лет. Как бы мне удалось сохранить веру в человечество?
Я благодарен всем, кто связался со мной, благодарен работникам FA и МЮ. Ваша поддержка очень ценна. Мне 23, мне еще многому предстоит научиться, и неудачи лишь поспособствуют моему росту и развитию».
Напомним, МЮ поддержал Рэшфорда после поражения от «Вильярреала».
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