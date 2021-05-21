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Рэшфорд возглавил список главных благотворителей Великобритании в 2020-м году
Форвард МЮ помог собрать 25 миллионов евро
11:57
Маркус Рэшфорд / Фото: Getty Images
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал главным благотворителем Великобритании в 2020-м году, сообщает Sky Sports.
По информации источника, Рэшфорд выделил сам или помог собрать на благотворительных проектах около 25 миллионов евро. Он занимает первое место среди главных благотворителей Соединенного Королевства.
Отметим, что в список попал еще один футболист – Джордан Хендерсон из «Ливерпуля», который помог собрать 6 миллионов евро.
Ранее Рэшфорд попал в список самых дорогих игроков планеты.
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