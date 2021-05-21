Рэшфорд возглавил список главных благотворителей Великобритании в 2020-м году

Форвард МЮ помог собрать 25 миллионов евро

Маркус Рэшфорд / Фото: Getty Images

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал главным благотворителем Великобритании в 2020-м году, сообщает Sky Sports.

По информации источника, Рэшфорд выделил сам или помог собрать на благотворительных проектах около 25 миллионов евро. Он занимает первое место среди главных благотворителей Соединенного Королевства.

Отметим, что в список попал еще один футболист – Джордан Хендерсон из «Ливерпуля», который помог собрать 6 миллионов евро.

Ранее Рэшфорд попал в список самых дорогих игроков планеты.