Малиновский – об игре против Роналду: «Ему нужно полсекунды, чтобы забить, а не одна»
Рэшфорд: «Возвращение Роналду станет толчком к завоеванию трофеев»
Форвард МЮ лестно высказался о звездном одноклубнике
11 октября 14:13
Криштиану Роналду / Фото: ВВС
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о возвращении в клуб Криштиану Роналду. Слова нападающего приводит ВВС.
«Его возвращение вызвало невероятные чувства во мне – как в футболисте и как в болельщике этого клуба.
Всегда здорово, когда легенды возвращаются в команду. Играть вместе с ним на «Олд Траффорд» – потрясающий опыт.
Надеюсь, это станет толчком для нас к завоеванию трофеев»
Напомним, Роналду был признан лучшим игроком сентября в АПЛ.
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