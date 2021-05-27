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Рэшфорд: «Я очень разочарован, но мы не сдадимся»

МЮ уступил «Вильярреалу» в финале Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
08:40
Рэшфорд: «Я очень разочарован, но мы не сдадимся»
Маркус Рэшфорд / Фото: Twitter

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о поражении в финале Лиги Европы от «Вильярреала» (1:1, пен 10:11). Слова игрока приводит пресс-служба UEFA.

«Я очень разочарован. Это чувство трудно объяснить. Мы приехали сюда победить. Мы так много работали на протяжении всего сезона, и у нас была возможность выиграть трофей. Может, не сейчас, но нам нужно взглянуть на эту игру и понять, над чем мы должны работать. Команда не сдастся, и тренер не сдастся. В следующем сезоне мы будем играть с еще большим желанием. Люди много говорят о «Манчестер Юнайтед», но я считаю, что у нас есть все, чтобы успешно выступать на высшем уровне – жажда, желание, талант и качества. Нам просто нужно показать миру и себе, почему наше место на таком уровне. Не хочу слышать: «Ой, они были так близки». Это ничего не значит. Мы должны сделать все, чтобы не проигрывать. Чтобы выиграть большие трофеи, нужно идти на жертвы. Я могу показать вам шесть или семь игроков, у которых с сентября были травмы. Но сейчас мы должны разгрузить наши головы».

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Петр Приходько
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Теги

Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Вильярреал

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