Рэшфорд: «Я очень разочарован, но мы не сдадимся»

МЮ уступил «Вильярреалу» в финале Лиги Европы

Маркус Рэшфорд / Фото: Twitter

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о поражении в финале Лиги Европы от «Вильярреала» (1:1, пен 10:11). Слова игрока приводит пресс-служба UEFA.

«Я очень разочарован. Это чувство трудно объяснить. Мы приехали сюда победить. Мы так много работали на протяжении всего сезона, и у нас была возможность выиграть трофей. Может, не сейчас, но нам нужно взглянуть на эту игру и понять, над чем мы должны работать. Команда не сдастся, и тренер не сдастся. В следующем сезоне мы будем играть с еще большим желанием. Люди много говорят о «Манчестер Юнайтед», но я считаю, что у нас есть все, чтобы успешно выступать на высшем уровне – жажда, желание, талант и качества. Нам просто нужно показать миру и себе, почему наше место на таком уровне. Не хочу слышать: «Ой, они были так близки». Это ничего не значит. Мы должны сделать все, чтобы не проигрывать. Чтобы выиграть большие трофеи, нужно идти на жертвы. Я могу показать вам шесть или семь игроков, у которых с сентября были травмы. Но сейчас мы должны разгрузить наши головы».

«Вильярреал» и МЮ забили 21 мяч, а потом Де Хеа все закончил. Самая длительная серия пенальти в истории ЛЕ.