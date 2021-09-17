«Рейнджерс» Джеррарда стартовал в Лиге Европы с поражения «Лиону»
В первом туре группового этапа Лиги Европы «Лион» на выезде переиграл «Рейнджерс».
Матч проходил в равной борьбе, однако счет удалось открыть гостям. В середине первого тайма отличился Токо-Экамби.
После перерыва команду Стивена Джеррарда подвел Тавернье. Англичанин записал в свой пассив автогол, поставив точку в данном поединке.
«Лион» успешно стартовал в основной сетке турнира с тремя очками в активе.
Лига Европы. Групповой этап, первый тур
«Рейнджерс» – «Лион» 0:2
Голы: Токо-Экамби, 23, Тавернье, 55 (автогол)
«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Балогун, Баришич, Ландстрем, Дэвис (Райт, 60), Камара, Морелос, Кент (Руф, 70), Арибо (Сакала, 76).
«Лион»: Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Какре, Бруно Гимараэс, Ауар, Лукас Пакета, Слимани, Токо-Экамби (Шакири, 71).
Предупреждения: Голдсон, Арибо, Морелос – Слимани, Боатенг
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