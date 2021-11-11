Резервист Де Хеа хочет покинуть МЮ, его приглашает «Ньюкасл»

Хендерсон недоволен своим положением в команде

Дин Хендерсон / Фото: Twitter

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон принял решение уйти из команды, сообщает Daily Mail.

По информации источника, если в ближайшее время вратарь не получит игровой практики, то он покинет клуб уже в январе.

Известно, что у 24-летнего Хендерсона есть вариант с «Ньюкаслом».

Хендерсон – резервист Давида де Хеа, в нынешнем сезоне он провел лишь 1 матч – в Кубке Лиги. Контракт Хендерсона с МЮ рассчитан до 2025-го года.

Турнирная таблица АПЛ.