Павелко подтвердил наличие переговоров с UEFA о возвращении «Героям слава!» на форму сборной Украины
РФС: «Даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной»
Российский футбольный союз все еще недоволен облачением украинских футболистов
18:39
Фото: УАФ
Российский футбольный союз по-прежнему считает форму сборной Украины политизированной, даже несмотря на изменения в экипировку, внесенные UEFA накануне:
UEFA
принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент.
Напомним, что президент УАФ подтвердил переговоры о возвращении слогана «Героям Слава».
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