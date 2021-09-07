Рибери: «Если бы я жил ради денег, я бы не перешел в «Салернитану»

Фото: Salernitana

Полузащитник Франк Рибери прокомментировал BBC свой переход в клуб «Салернитана».

Если я здесь, значит, у меня все еще есть мотивация и желание отдавать всего себя на поле. Еще не пришло время завершать карьеру, ведь я живу футболом. Если бы я жил ради денег, меня бы здесь не было».