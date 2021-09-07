Рибери: «Если бы я жил ради денег, я бы не перешел в «Салернитану»

Чемпионат Европы. Украина — Бельгия. Видео трансляция
21:30
Полузащитник Франк Рибери прокомментировал BBC свой переход в клуб «Салернитана».
«Я по-прежнему чувствую себя прекрасно. Во мне есть страсть, и я хочу не просто играть в футбол, но и помогать команде. Когда у меня «закончится бензин», то соберу вещи и отправлюсь домой.
Если я здесь, значит, у меня все еще есть мотивация и желание отдавать всего себя на поле. Еще не пришло время завершать карьеру, ведь я живу футболом. Если бы я жил ради денег, меня бы здесь не было».
Контракт с 38-летним игроком рассчитан на два года.
Прошлые два сезона он провел в «Фиорентине».
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