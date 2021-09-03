Рибери готов перейти к новичку Серии А

Француз все еще без клуба

Фото:goal.com

Полузащитник Франк Рибери продолжает искать команду.

Хавбек все еще не устроился ни в один клуб, хотя переговоры с несколькими командами у него были. Он хочет играть в Италии.

Рибери является свободным агентом и может быть заявлен за любую команду вне трансферного окна. Одним из вариантов называется «Салернитана», сообщает gianlucadimario.com.

У новичка Серии А провалились переговоры по игроку «Динамо». Команда срочно ищет флангового игрока. Рибери ведет переговоры с этим клубом.

Ранее у француза сорвался переход в «Лацио».