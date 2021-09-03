Рибери договорился о переходе в «Лацио»
Рибери готов перейти к новичку Серии А
Француз все еще без клуба
3 сентября 10:50
Фото:goal.com
Полузащитник Франк Рибери продолжает искать команду.
Хавбек все еще не устроился ни в один клуб, хотя переговоры с несколькими командами у него были. Он хочет играть в Италии.
Рибери является свободным агентом и может быть заявлен за любую команду вне трансферного окна. Одним из вариантов называется «Салернитана», сообщает gianlucadimario.com.
У новичка Серии А провалились переговоры по игроку «Динамо». Команда срочно ищет флангового игрока. Рибери ведет переговоры с этим клубом.
Ранее у француза сорвался переход в «Лацио».
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