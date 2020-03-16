Рибери может покинуть «Фиорентину» по завершению сезона
Рибери летом покинет «Фиорентину» и вернется в Бундеслигу
Французский хавбек намерен продолжить карьеру в Германии
16 марта 15:58
Франк Рибери / Фото - en.as.comПолузащитник «Фиорентины» Франк Рибери покинет команду по завершении сезона. Соглашение игрока истекает и продлевать его француз не собирается. Об этом сообщает Bild.
Летом опытный Рибери намерен вернуться в Бундеслигу, где ранее выступал за «Баварию». Уже многие команды проявляют интерес к 37-летнему игроку, но пока о конкретике не сообщается.
Напомним, что до переезда в Серию А Рибери на протяжении 12 лет играл за «Баварию».
В нынешнем сезоне хавбек сыграл в 20 матчах Серии А, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
А тем временем форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может сменить клубную прописку и переехать в АПЛ.