Рибери летом покинет «Фиорентину» и вернется в Бундеслигу

Французский хавбек намерен продолжить карьеру в Германии



Франк Рибери / Фото - en.as.com

Полузащитник «Фиорентины»покинет команду по завершении сезона. Соглашение игрока истекает и продлевать его француз не собирается. Об этом сообщаетЛетом опытный Рибери намерен вернуться в Бундеслигу, где ранее выступал за «Баварию». Уже многие команды проявляют интерес к 37-летнему игроку, но пока о конкретике не сообщается.Напомним, что до переезда в Серию А Рибери на протяжении 12 лет играл за «Баварию».В нынешнем сезоне хавбек сыграл в 20 матчах Серии А, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.А тем временем форвард «Ювентуса»