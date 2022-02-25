Рибери: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» в прошлом году, да и годом ранее»

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Бывший игрок «Баварии» Франк Рибери считает, что Роберт Левандовски дважды заслужил получить «Золотой мяч».

Он много работает и любит помогать команде. Это отличает чемпионов: даже если он сделал хет-трик, он тут же думает о следующем матче.

Считаю, что он заслужил «Золотой мяч» в прошлом году, да и годом ранее».