Евролига из-за ситуации в Украине перенесла матч ЦСКА – «Бавария»
Рибери: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» в прошлом году, да и годом ранее»
Игрок поддержал поляка
13:13
Фото: eurosport
Бывший игрок «Баварии» Франк Рибери считает, что Роберт Левандовски дважды заслужил получить «Золотой мяч».
«Сейчас Левандовски для меня – нападающий номер один, сильнейший в мире за последние два-три года.
Он много работает и любит помогать команде. Это отличает чемпионов: даже если он сделал хет-трик, он тут же думает о следующем матче.
Считаю, что он заслужил «Золотой мяч» в прошлом году, да и годом ранее».
Левандовски проиграл Лионелю Месси борьбу за ЗМ, но выиграл награду от FIFA The Best.
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