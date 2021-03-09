Рибери может пропустить матч с «Интером»
Рибери может покинуть «Фиорентину» по завершению сезона
Француз не находит общего языка с боссами клуба
Франк Рибери / Фото - whoateallthepies
Французский хавбек «Фиорентины» Франк Рибери, вероятнее всего, попрощается с «фиалками» по завершению сезона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Действующий контракт француза истекает до июня 2021 года.
Сообщается, что у 37-летнего футболиста напряженные отношения с боссами клуба.
Ранее сообщалось, что Рибери летом может подписать контракт с «Монцой».
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