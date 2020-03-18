Рибери пока не собирается покидать «Фиорентину»

Полузащитник может вернуться в Германию

Франк Рибери / Фото: Sky Sports

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери пока не думает об уходе из команды.

Сообщалось, что игрок может вернуться в Германию, но француз пока не ответил о своем будущем. Слова Рибери приводит calciomercato.com.

«Возвращение в Бундеслигу? Я провел свои лучшие годы, когда играл в футбол в Германии. Однако о моем будущем пока рано говорить. Моим приоритетом остается «Фиорентина».

Также в нем заинтересован клуб Серии Б.