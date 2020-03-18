Рибери летом покинет «Фиорентину» и вернется в Бундеслигу
Рибери пока не собирается покидать «Фиорентину»
Полузащитник может вернуться в Германию
18 марта 19:27
Франк Рибери / Фото: Sky Sports
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери пока не думает об уходе из команды.
Сообщалось, что игрок может вернуться в Германию, но француз пока не ответил о своем будущем. Слова Рибери приводит calciomercato.com.
«Возвращение в Бундеслигу? Я провел свои лучшие годы, когда играл в футбол в Германии.
Однако о моем будущем пока рано говорить. Моим приоритетом остается «Фиорентина».
Также в нем заинтересован клуб Серии Б.