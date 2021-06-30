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Рибери попрощается с «Фиорентиной» после завершения контракта

Флорентийцы приняли решение не продлевать сотрудничество с французом


Футбол Серия А (Италия)
18:24
Рибери попрощается с «Фиорентиной» после завершения контракта
Франк Рибери / Фото - en.as.com
Хавбек «Фиорентины» Франк Рибери покинет итальянский клуб по завершении соглашения.

38-летний француз уйдет из команды в статусе свободного агента, так как флорентийцы приняли решение не продевать с ним контракт. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.

Отмечается, что французский ветеран был предложен «Лацио», однако в клубе рассматривают другие варианты на позицию вингера.

В минувшем сезоне Франк провел 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, в Рибери заинтересован клуб из Серии В.
Владимир Кириченко
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Франк Рибери Фиорентина

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