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Рибери попрощается с «Фиорентиной» после завершения контракта
Флорентийцы приняли решение не продлевать сотрудничество с французом
18:24
Франк Рибери / Фото - en.as.comХавбек «Фиорентины» Франк Рибери покинет итальянский клуб по завершении соглашения.
38-летний француз уйдет из команды в статусе свободного агента, так как флорентийцы приняли решение не продевать с ним контракт. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Отмечается, что французский ветеран был предложен «Лацио», однако в клубе рассматривают другие варианты на позицию вингера.
В минувшем сезоне Франк провел 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось, в Рибери заинтересован клуб из Серии В.
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