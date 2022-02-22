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Ринат Ахметов: «Наша общая цель – независимая Украина в признанных международным правом границах»

Президент «Шахтера» сообщил, что поможет стране
Футбол Украинская Премьер-лига
22 февраля 22:54
Ринат Ахметов: «Наша общая цель – независимая Украина в признанных международным правом границах»
Ринат Ахметов / Фото: УНИАН

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов высказался о военной агрессии России в Украине.

«Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, цельная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны.

Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны.

Сейчас Украине как никогда требуется стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес SCM оплатит налоги заранее – на сумму 1 млрд грн. Хочу подчеркнуть – какими бы страшными сценариями нас не пугали, предприятия группы SCM будут осуществлять все инвестиции, о которых мы говорили в планах на 2022 год. В частности, в Мариуполе.

Но самая главная наша ценность – это люди. Я убежден, что помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже распорядился моему благотворительному фонду. В случае необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, что будет необходимо. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарную катастрофу. Куда именно наши усилия будут направлены, решит мой благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями».

Ранее сообщалось о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за очередного акта российской агрессии на территории Украины – признания Л/ДНР.

Источник: Интерфакс-Украина Петр Приходько
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Ринат Ахметов Шахтер Донецк

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