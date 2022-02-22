Ринат Ахметов: «Наша общая цель – независимая Украина в признанных международным правом границах»

Ринат Ахметов / Фото: УНИАН

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов высказался о военной агрессии России в Украине.

Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны.

Сейчас Украине как никогда требуется стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес SCM оплатит налоги заранее – на сумму 1 млрд грн. Хочу подчеркнуть – какими бы страшными сценариями нас не пугали, предприятия группы SCM будут осуществлять все инвестиции, о которых мы говорили в планах на 2022 год. В частности, в Мариуполе.

Но самая главная наша ценность – это люди. Я убежден, что помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже распорядился моему благотворительному фонду. В случае необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, что будет необходимо. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарную катастрофу. Куда именно наши усилия будут направлены, решит мой благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями».