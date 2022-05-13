Ринат Ахметов поздравил «Динамо» с 95-летием

Президент «Шахтера» сказал много лестных слов о киевском клубе

Ринат Ахметов / Фото: ФК Шахтер

Президент «Шахтера Ринат Ахметов поздравил киевское «Динамо» с 95-летием. Его цитирует пресс-служба «горняков».

«Приветствую руководство, сотрудников и болельщиков ФК «Динамо» (Киев) с 95-летием клуба.

Славная история киевского «Динамо» – это история великих побед и свершений, это десятки выигранных трофеев и успехи на международной арене, это уважение футбольного мира и преданность миллионов людей. «Динамо» давно и крепко является символом не только украинского футбола, но и сильной независимой Украины.

Историю «Динамо» писало много поколений выдающихся руководителей, талантливых игроков, тренеров и работников клуба, но все эти годы оставалось неизменным – стремление сохранять знаменитые динамовские традиции и достигать высоких целей.

Амбиции и желание побеждать всегда объединяли «Динамо» и «Шахтер», а еще обеспечивали красивое соперничество наших клубов на футбольном поле. Противостояние «Шахтера» и «Динамо» – это украшение украинского чемпионата, а наши матчи в Донецке на «Донбасс Арене», и в Киеве на «Олимпийском» – это самые лучшие и памятные игры в истории клубов.

Сегодня все мы живем в ожидании главной, общей для нашей страны победы. И я искренне надеюсь, что очень скоро «Динамо» и «Шахтер» снова встретятся на стадионах мирной, преуспевающей Украины и проведут еще много ярких матчей на заполненных трибунах.

Желаю болельщикам «Динамо» мира и добра, а клубу новых громких побед и исторических достижений».

Ранее стало известно, что Ахметов выделил более 100 миллионов долларов помощи Украине с начала полномасштабного российского вторжения.