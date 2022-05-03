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Ахметов выделил более 100 млн долларов помощи Украине с начала полномасштабной российской агрессии

Президент «Шахтера» перечислил огромные деньги
Футбол Украинская Премьер-лига
15:42
Ахметов выделил более 100 млн долларов помощи Украине с начала полномасштабной российской агрессии
Ринат Ахметов / Фото: УНИАН

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов выделил более 100 миллионов долларов помощи Украине с момента начала полномасштабной российской агрессии, сообщает Forbes.

По информации источника, Ахметов перечислил 72 миллиона долларов, а также уплатил налоги на 30 миллионов долларов.

Это самая большая сумма среди украинских олигархов, которые причастны к спорту.

Ранее главный тренер «Шахтерв» Роберто де Дзерби заявил, что вскоре он может покинуть украинский клуб.

Петр Приходько
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Теги

Ринат Ахметов Шахтер Донецк

Комментарии 1

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3 мая 2022г. 16:13
мог и бы и побольше раскошелится !1Всё равно эти миллиарды он украл у украинского народа и государства!! так что пришла пора долги отдавать . эдак на 700-800миллионов!!
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