Ахметов выделил более 100 млн долларов помощи Украине с начала полномасштабной российской агрессии

Президент «Шахтера» перечислил огромные деньги

Ринат Ахметов / Фото: УНИАН

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов выделил более 100 миллионов долларов помощи Украине с момента начала полномасштабной российской агрессии, сообщает Forbes.

По информации источника, Ахметов перечислил 72 миллиона долларов, а также уплатил налоги на 30 миллионов долларов.

Это самая большая сумма среди украинских олигархов, которые причастны к спорту.

Ранее главный тренер «Шахтерв» Роберто де Дзерби заявил, что вскоре он может покинуть украинский клуб.