Коноплянка в ближайшее время покинет донецкий «Шахтер»
Ринат Ахметов: «Я буду много инвестировать в «Шахтер»
Президент дончан - об усилении клуба
Ринат Ахметов / фото - РИА
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в эфире программы Футбол NEWS рассказал об усилении состава «горняков» в ближайшее время, заявив, что не будет жалеть денег на команду.
«Я буду инвестировать много. Ровно столько, что бы команда могла играть в такой футбол, который мы хотим видеть. Я убежден, что футбольный клуб «Шахтер» идет правильной дорогой. Здесь нужно терпение. С моей стороны будет поддержка тренерскому штабу.
Я готов инвестировать еще в новых игроков. Кого мы будем покупать? Если увидим футболистов, которые смогут усилить нашу команду, то мы их обязательно приобретем. У нас нет цели просто отчитаться перед СМИ что мы кого-то покупаем. Нам это нужно не для видимости, а для реального усиления».
Напомним, Коноплянка в ближайшее время покинет донецкий «Шахтер».
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