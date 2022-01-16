Ринат Ахметов: «Я буду много инвестировать в «Шахтер»

Ринат Ахметов / фото - РИА

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в эфире программы Футбол NEWS рассказал об усилении состава «горняков» в ближайшее время, заявив, что не будет жалеть денег на команду.

Я готов инвестировать еще в новых игроков. Кого мы будем покупать? Если увидим футболистов, которые смогут усилить нашу команду, то мы их обязательно приобретем. У нас нет цели просто отчитаться перед СМИ что мы кого-то покупаем. Нам это нужно не для видимости, а для реального усиления».