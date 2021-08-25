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Рио Фердинанд назвал неожиданный вариант лучшего защитника АПЛ

Англичанин даже не вспомнил о Ван Дейке
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:26
Рио Фердинанд назвал неожиданный вариант лучшего защитника АПЛ
Рио Фердинанд / фото - The Sun

Бывший защитник МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд назвал лучшего игрока обороны АПЛ в предыдущем сезоне. Фердинанда цитирует Football.London.

«Невозможно не уважать то, что сделал в «Челси» Томас Тухель.

Посмотрите на Рюдигера. Он, вероятно, с тех пор, как Тухель возглавил «Челси» является лучшим защитником в Премьер-лиге. Он или Рубен Диаш. Он невероятен, просто зверь». 

Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт».

Защитник МС Рубен Диаш был признан лучшим игроком АПЛ прошлого сезона. Рюдигер же начал получать признание общественности после уверенной игры в Лиге чемпионов, где его «Челси» одержало победу.

Несомненно, в этом списке был бы Вирджил Ван Дейк, если бы он не пропустил почти весь прошедший сезон из-за разрыва крестообразных связок.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Рюдигеру со стороны испанского гранда.

Павел Харченко
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Теги

Антонио Рюдигер Челси Рио Фердинанд

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