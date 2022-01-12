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Ривалдо назвал вескую причину, из-за которой голосование за ЗМ-2022 должно быть перенесено

Чемпионат мира может оказать серьезное влияние на победителя
Футбол В мире
11:38
Ривалдо назвал вескую причину, из-за которой голосование за ЗМ-2022 должно быть перенесено
Ривалдо / фото - FootBoom

Экс-форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо рассказал Betfair, как зимний мундиаль должен повлиять на выбор обладателя «Золотого мяча»:

«Я считаю, что у Мбаппе неплохие шансы, поскольку он может выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ и чемпионат мира. То же самое можно сказать и о Неймаре, который играет за тот же клуб и ведёт за собой сборную Бразилии.

В любом случае, я думаю, что France Football должен дождаться завершения чемпионата мира, прежде чем начинать голосование за лучшего игрока года, поскольку многое будет зависеть от выступлений игроков на этом турнире».

Крупный международные соревнования всегда оказывали колоссальное влияние на победителей «Золотого мяча». Бразилец сам получил свой индивидуальный приз в 1999-м году после победы на Копа Америка.

Ранее Артем Довбык назвал причину, по которой Лионель Месси не должен был получать эту награду.

Павел Харченко
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Золотой мяч Ривалдо

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