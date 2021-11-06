Левандовски хет-триком отправил «Баварию» в плей-офф ЛЧ, разгромив «Бенфику» Яремчука
Ривалдо: «Считаю Левандовски фаворитом за «Золотой мяч»
Экс-форвард с восторгом наблюдает за играми поляка
11:10
Фото: Marca
Бывший нападающий Ривалдо рассказал TVP Sport, кого считает фаворитом за «Золотой мяч» в этом году.
«Я считаю, что Роберт Левандовски – фаворит в борьбе за «Золотой мяч». Он заслужил этот приз, как и Лео Месси, и Мо Салах.
Форвард «Баварии» – фантастический футболист и прекрасный бомбардир. Он делает разницу для своей команды. Мы еще раз увидели это во вторник после хет-трика».
Сообщалось, что уже известен обладатель «Золотого мяча».
Награду вручат 29 ноября.
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