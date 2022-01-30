«Ривер Плейт» объявил о переходе форварда в «Манчестер Сити»

Альварес будет играть в АПЛ

Фото: Marca

«Ривер Плейт» объявил о переходе нападающего Хулиана Альвареса в «Манчестер Сити».

Сумма трансфера составила 18,5 миллиона евро. Он доиграет этот сезон в Аргентине.

Переедет в АПЛ Альварес уже в июле, сообщает Sky Sports. Трансфер также подтвердил президент аргентинцев.

Форвард был интересен «Шахтеру», но от переезда в Украину он отказался.

На счету игрока 18 голов и шесть ассистов в прошлом сезоне.