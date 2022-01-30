Сикан покинет «Шахтер» и переберется в Германию
«Ривер Плейт» объявил о переходе форварда в «Манчестер Сити»
Альварес будет играть в АПЛ
08:50
Фото: Marca
«Ривер Плейт» объявил о переходе нападающего Хулиана Альвареса в «Манчестер Сити».
Сумма трансфера составила 18,5 миллиона евро. Он доиграет этот сезон в Аргентине.
Переедет в АПЛ Альварес уже в июле, сообщает Sky Sports. Трансфер также подтвердил президент аргентинцев.
Форвард был интересен «Шахтеру», но от переезда в Украину он отказался.
На счету игрока 18 голов и шесть ассистов в прошлом сезоне.
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