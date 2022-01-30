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«Ривер Плейт» объявил о переходе форварда в «Манчестер Сити»

Альварес будет играть в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:50
«Ривер Плейт» объявил о переходе форварда в «Манчестер Сити»
Фото: Marca

«Ривер Плейт» объявил о переходе нападающего Хулиана Альвареса в «Манчестер Сити».

Сумма трансфера составила 18,5 миллиона евро. Он доиграет этот сезон в Аргентине.

Переедет в АПЛ Альварес уже в июле, сообщает Sky Sports. Трансфер также подтвердил президент аргентинцев.

Форвард был интересен «Шахтеру», но от переезда в Украину он отказался.

На счету игрока 18 голов и шесть ассистов в прошлом сезоне.

Андрей Усмонов
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Манчестер Сити Ривер Плейт

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