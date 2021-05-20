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«Ривер Плейт» выиграл матч с полузащитником на воротах
Экс-хавбек «Валенсии» стал автором 5 сэйвов
Фото: twitter.com/RiverPlate
«Ривер Плейт» в матче 5-го тура группы D Кубка Либертадорес обыграл колумбийский «Санта-Фе» 2:1.
В преддверии игры в связи с коронавирусной инфекцией у аргентинского клуба выбыло 25 футболистов. Так вышло, что среди них были все четыре голкипера коллектива. В створ ворот встал экс-полузащитник «Валенсии» Энцо Перес.
Получив комфортный задел в первые 6 минут встречи (забили Анхилери и Альварес), «Ривер Плейт» сумел добыть победу в матче. За матч полузащитник сделал 5 сейвов, но все же пропустил на 73-й минуте от Осорио.
Напомним, что ранее колумбийский клуб всемером вышел на матч. Из-за эпидемии коронавируса остальные игроки не смогли принять участие во встрече.
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