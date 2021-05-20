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«Ривер Плейт» выиграл матч с полузащитником на воротах

Экс-хавбек «Валенсии» стал автором 5 сэйвов
Футбол В мире
20 мая 12:03
«Ривер Плейт» выиграл матч с полузащитником на воротах
Фото: twitter.com/RiverPlate

«Ривер Плейт» в матче 5-го тура группы D Кубка Либертадорес обыграл колумбийский «Санта-Фе» 2:1.

В преддверии игры в связи с коронавирусной инфекцией у аргентинского клуба выбыло 25 футболистов. Так вышло, что среди них были все четыре голкипера коллектива. В створ ворот встал экс-полузащитник «Валенсии» Энцо Перес.

Получив комфортный задел в первые 6 минут встречи (забили Анхилери и Альварес), «Ривер Плейт» сумел добыть победу в матче. За матч полузащитник сделал 5 сейвов, но все же пропустил на 73-й минуте от Осорио.

Напомним, что ранее колумбийский клуб всемером вышел на матч. Из-за эпидемии коронавируса остальные игроки не смогли принять участие во встрече.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Ривер Плейт коронавирус

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