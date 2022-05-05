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Різник: «Згадуємо всі вправи, скучили за м’ячем, за іграми. Сподіваємося, що буде більше таких матчів»

Голкіпер збірної України – про підготовку до матчів плей-офф відбору ЧС-2022
Футбол Сборная Украины
21:24
Різник: «Згадуємо всі вправи, скучили за м’ячем, за іграми. Сподіваємося, що буде більше таких матчів»
Дмитро Різник / Фото - bfootball.com.ua
Голкіпер національної збірної України Дмитро Різник в інтервью офіційному сайту УАФ прокоментував роботу команди на стартовому етапі навчально-тренувального збору в Словенії.

«Готуємося до дуже важливих ігор. Ми розуміємо, що це нам потрібно. Навантаження хороші, ми повинні їх витримувати, щоб бути готовими до поєдинків. Згадуємо всі вправи, скучили за м’ячем, за іграми. Сподіваємося, що буде більше таких матчів».


«Коли розпочалася війна, я був удома. Щоб підтримувати форму, ми тренувалися групою на центральному стадіоні в Полтаві».


«Сумую за рідними, переживаю. Зараз дуже непростий час для України, але я думаю, що ми все витримаємо, і все буде добре».


Нагадаємо, 1 травня збірна України розпочала підготовку до матчів плей-офф відбору ЧС-2022 та Ліги націй. 

Поєдинок 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України має відбутися 1 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк».
Владимир Кириченко
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