Ризнык дебютировал за сборную Украины, Гармаш – сыграл впервые за 4 года

Матч с Болгарией стал знаковым для голкипера и хавбека

Дмитрий Ризнык / Фото - УАФ

Сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче против Болгарии (1:1). Несмотря на результат, встреча стала знаковой для двух игроков «сине-желтых».

Голкипер Дмитрий Ризнык на 47-й минуте вышел на замену вместо Георгия Бущана. Таким образом, он дебютировал в составе национальной команды.

Полузащитник Денис Гармаш на 78-й минуте сменил Руслана Малиновского. Для хавбека это первое выступление в сине-желтой футболке с 9 октября 2017 года.

Ранее Гармаш объяснил шесть ничьих в отборе на чемпионат мира невезением.