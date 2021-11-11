Арбитр не засчитал три гола сборной Украины. Лишь мяч Степаненко помог уйти от поражения Болгарии
Ризнык дебютировал за сборную Украины, Гармаш – сыграл впервые за 4 года
Матч с Болгарией стал знаковым для голкипера и хавбека
21:57
Дмитрий Ризнык / Фото - УАФ
Сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче против Болгарии (1:1). Несмотря на результат, встреча стала знаковой для двух игроков «сине-желтых».
Голкипер Дмитрий Ризнык на 47-й минуте вышел на замену вместо Георгия Бущана. Таким образом, он дебютировал в составе национальной команды.
Полузащитник Денис Гармаш на 78-й минуте сменил Руслана Малиновского. Для хавбека это первое выступление в сине-желтой футболке с 9 октября 2017 года.
Ранее Гармаш объяснил шесть ничьих в отборе на чемпионат мира невезением.
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