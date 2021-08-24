Ризнык – о вызове в сборную Украины: «Желаю Бущану и Трубину быстрее вернуться в строй»

Фото: ФК Ворскла

Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал вызов в сборную Украины на матчи с Францией и Казахстаном.

Я знаю требования Петракова, как он настраивает. Думаю, все будет хорошо.

Все стремиться попасть в сборную. Большая честь для меня».