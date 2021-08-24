«Шахтер» сделал уже три предложения по Ризныку
Ризнык – о вызове в сборную Украины: «Желаю Бущану и Трубину быстрее вернуться в строй»
Вратарь уже знает требования Петракова
Фото: ФК Ворскла
Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал вызов в сборную Украины на матчи с Францией и Казахстаном.
«Плохо, что вызов получил по причине травм других вратарей. Желаю Бущану и Трубину быстрее вернуться в строй.
Я знаю требования Петракова, как он настраивает. Думаю, все будет хорошо.
Все стремиться попасть в сборную. Большая честь для меня».
Сообщалось, что Ризнык может оказаться в «Шахтере».
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