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Ризнык отбил пятый пенальти подряд, установив новый рекорд УПЛ

Вратарь помог «Ворскле» в матче с «Рухом»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:38
Ризнык отбил пятый пенальти подряд, установив новый рекорд УПЛ
Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» сыграла вничью с «Рухом» (0:0) в матче 17 тура УПЛ.

Спас полтавчан от поражения вратарь Дмитрий Ризнык. В конце первого тайма он отбил пенальти от Юрия Климчука.

Ризнык парировал пятый пенальти подряд в УПЛ. Он установил новый рекорд чемпионата Украины по этому показателю.

Предыдущий принадлежал сразу четырем голкиперам. Ими были Валерий Воробьев, Виталий Постранский, Игорь Шуховцев и Рустам Худжамов. У них по четыре подряд спасенных 11-метровых.

Андрей Усмонов
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Ворскла Дмитрий Ризнык Рух

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