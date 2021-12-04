Ризнык отбил пятый пенальти подряд, установив новый рекорд УПЛ

Вратарь помог «Ворскле» в матче с «Рухом»

Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» сыграла вничью с «Рухом» (0:0) в матче 17 тура УПЛ.

Спас полтавчан от поражения вратарь Дмитрий Ризнык. В конце первого тайма он отбил пенальти от Юрия Климчука.

Ризнык парировал пятый пенальти подряд в УПЛ. Он установил новый рекорд чемпионата Украины по этому показателю.

Предыдущий принадлежал сразу четырем голкиперам. Ими были Валерий Воробьев, Виталий Постранский, Игорь Шуховцев и Рустам Худжамов. У них по четыре подряд спасенных 11-метровых.