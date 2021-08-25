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Ризнык: «Подсознательно был готов к вызову в сборную»

Травмы двух вратарей открыли Дмитрию путь в национальную команду
Футбол Сборная Украины
08:45
Ризнык: «Подсознательно был готов к вызову в сборную»
Дмитрий Ризнык / фото - FootBoom

Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал вызов в сборную Украины для официального клубного сайта.

Чувствуешь ответственность за момент, который происходит в твоей футбольной биографии?

«Да, и не скрываю этого. Это ответственность за весь наш клуб. Не каждый день футболиста из «Ворсклы» зовут в ряды главной сборной страны. Нужно уже там доказывать, что есть в клубах, подобных нашему, исполнители, которые могут приносить пользу национальной команде».

Где и при каких обстоятельствах застало тебя известие о вызове от Петракова?

«Подсознательно я был готов к этому. Возможно, где-то определенным стечением обстоятельств, как вы знаете, из-за травм Бущана и Трубина, но футбол и состоит из определенных случайных моментов и иногда неожиданных обстоятельств. Где-то в ленте новостей увидел, так и узнал».

Голкипера вызвали в сборную так как основной вратарь Георгий Бущан получил повреждение накануне отборочных матчей ЧМ-2022, а его дублер Анатолий Трубин перенес операцию и выбыл на длительный срок.

Помимо Трубина тренер национальной команды Александр Петраков довызвал Андрея Пятова. За место в основе теперь будут бороться Ризнык, Пятов и Андрей Лунин.

Напомним, «Шахтер» может купить Ризныка на замену травмированному Трубину.

Павел Харченко
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Теги

Дмитрий Ризнык сборная Украины (футбол)

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