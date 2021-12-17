Ризнык рассказал о своей травме и состоянии партнеров по «Ворскле»

Дмитрий Ризнык / Фото - ФК Ворскла

Голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык в эфире Футбол NEWS рассказал о состоянии партнеров по команде и своей травме.

У Руслана Степанюка очень тяжелая травма, а Александр Скляр уже снял гипс, и он уже ходит нормально. Думаю, чуть подлечится и будет все нормально.

Артем Челядин и Игорь Пердута? Думаю, во время отпуска они подлечат травмы и на сборах будут уже в общей группе. Коронавирус Тамма? Футболисты сдали тесты – все негативные.