Форвард «Ворсклы» прооперирован после обидной травмы и пропустит два месяца
Ризнык рассказал о своей травме и состоянии партнеров по «Ворскле»
Ранее один из форвардов команды перенес операцию
17 декабря 22:58
Дмитрий Ризнык / Фото - ФК Ворскла
Голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык в эфире Футбол NEWS рассказал о состоянии партнеров по команде и своей травме.
Расширение пахового крепления. Надо закачать. Через две-три недели будет все нормально. Сейчас я чуть-чуть отдохну, возьму паузу и потом уже буду закачивать.
У Руслана Степанюка очень тяжелая травма, а Александр Скляр уже снял гипс, и он уже ходит нормально. Думаю, чуть подлечится и будет все нормально.
Артем Челядин и Игорь Пердута? Думаю, во время отпуска они подлечат травмы и на сборах будут уже в общей группе. Коронавирус Тамма? Футболисты сдали тесты – все негативные.
Напомним, Степанюк перенес операцию. Форвард вернется не раньше, чем через два месяца.
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