Ризнык выбрал между украинским топ-клубом и переездом в Европу

Дмитрий Ризнык / Фото - ФК Ворскла

Голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал в эфире YouTube-канала «ТРЕНДЕЦЬ» прокомментировал свое будущее.

У меня сейчас цель: закончить полсезона и уйти в отпуск и все. А зачем мне распиливаться туда, куда не нужно?

Приоритет – Европа? Да, это для меня будет развитие. Потому что в чемпионате Украины нужно привыкнуть, а в европейском нужно будет зацепиться за свое место.