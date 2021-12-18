Ризнык рассказал о своей травме и состоянии партнеров по «Ворскле»
Ризнык выбрал между украинским топ-клубом и переездом в Европу
Голкипер «Ворсклы» рассказал, какой вариант бы выбрал для продолжения карьеры
Дмитрий Ризнык / Фото - ФК Ворскла
Голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал в эфире YouTube-канала «ТРЕНДЕЦЬ» прокомментировал свое будущее.
Куда перехожу? Никуда. В Полтаве. Слухи о трансфере в «Шахтер»? Да они сейчас прошли, я думаю. Ничего сейчас нет, я сейчас в «Ворскле» и меня все здесь устраивает.
У меня сейчас цель: закончить полсезона и уйти в отпуск и все. А зачем мне распиливаться туда, куда не нужно?
Приоритет – Европа? Да, это для меня будет развитие. Потому что в чемпионате Украины нужно привыкнуть, а в европейском нужно будет зацепиться за свое место.
Ранее Ризнык рассказал о своей травме и состоянии партнеров по «Ворскле».
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