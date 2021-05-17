Робертсон – о голе Алиссона: «Каждый форвард мира был бы рад такому удару головой»

Эндрю Робертсон / Фото: Twitter

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал удивительный гол голкипера команды Алиссона Беккера в ворота «Вест Бромвича» (2:1). Его слова приводит пресс-служба мерсисайдцев.

Затем случился угловой, и я увидел, как Алиссон приближается к нам. Тогда подумал: «Я в этом не уверен». Но дальше случилось невероятное. Думаю, любой нападающий мира был бы рад такому удару головой».