Гол Алиссона – лучший от вратарей в истории АПЛ. Но в Украине забивали не хуже
Робертсон – о голе Алиссона: «Каждый форвард мира был бы рад такому удару головой»
Защитник «Ливерпуля» – об удивительном мяче голкипера
17 мая 16:48
Эндрю Робертсон / Фото: Twitter
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал удивительный гол голкипера команды Алиссона Беккера в ворота «Вест Бромвича» (2:1). Его слова приводит пресс-служба мерсисайдцев.
«Наша команда не умеет сдаваться. Я говорил это много раз, но раньше это случалось, когда мы сражались за титулы. Мы продолжаем бороться и идти вперед.
Затем случился угловой, и я увидел, как Алиссон приближается к нам. Тогда подумал: «Я в этом не уверен». Но дальше случилось невероятное. Думаю, любой нападающий мира был бы рад такому удару головой».
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» все еще претендует на зону ЛЧ.
Комментарии 0