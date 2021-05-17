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Робертсон – о голе Алиссона: «Каждый форвард мира был бы рад такому удару головой»

Защитник «Ливерпуля» – об удивительном мяче голкипера
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 мая 16:48
Робертсон – о голе Алиссона: «Каждый форвард мира был бы рад такому удару головой»
Эндрю Робертсон / Фото: Twitter

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал удивительный гол голкипера команды Алиссона Беккера в ворота «Вест Бромвича» (2:1). Его слова приводит пресс-служба мерсисайдцев.

«Наша команда не умеет сдаваться. Я говорил это много раз, но раньше это случалось, когда мы сражались за титулы. Мы продолжаем бороться и идти вперед.

Затем случился угловой, и я увидел, как Алиссон приближается к нам. Тогда подумал: «Я в этом не уверен». Но дальше случилось невероятное. Думаю, любой нападающий мира был бы рад такому удару головой».


В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» все еще претендует на зону ЛЧ.

Петр Приходько
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Теги

Ливерпуль Эндрю Робертсон Алиссон Беккер

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