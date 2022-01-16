«Ливерпуль» без Салаха и Мане разгромил «Брентфорд» и обошел «Челси» в таблице
Робертсон вышел на второе место среди защитников АПЛ по количеству ассистов
Александр-Арнольд – на 4-й строчке
21:19
Эндрю Робертсон и Трент Александр-Арнольд / фото - FC Liverpool
В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома разгромил «Брентфорд» (3:0).
Защитник «скаузеров» Эндрю Робертсон и Трент Александр-Арнольд отдали по одной голевой передаче.
Шотландец вышел на второе место пол количеству ассистов в истории АПЛ среди защитников. На его счету – 45 результативных пасов за 204 игры.
Англичанин же поднялся на четвертое место с 43-мя ассистами за 148 встреч.
Первое место за экс-игроком «Эвертона» Лейтоном Бейнсом. У него 53 голевых паса в 420 играх.
Напомним, Салах может уйти из «Ливерпуля» по финансовым причинам.
Комментарии 0