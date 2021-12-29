Довбык заявил, что Месси не должен был получать «Золотой мяч» в 2021 году
Родной клуб Довбыка распустил всех игроков и тренеров
Однако руководство представителя Второй лиги не собирается закрывать проект
22:09
Фото - МСК Днепр Черкассы
Черкасский «Днепр» разорвал контракты со всеми футболистами. Также клуб покинул тренерский штаб Тараса Ильницкого.
Однако пока нет планов прекращения существования клуба. Цель данного решения руководства – разгрузка зарплатной ведомости.
В начале февраля начнется подготовка к весенней части сезона во Второй лиге. Игрокам и тренерам, которые не найдут новые команды будут предложены новые соглашения.
Ранее воспитанник «Днепра» Артем Довбык вспомнил жизнь в Черкассах.
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