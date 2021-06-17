Родной клуб Педриньо получит почти 1 миллион евро за трансфер игрока в «Шахтер»

Пока неизвестно, кто выплатит эту сумму

Педриньо / Фото: ФК Шахтер

Бразильский «Коринтианс» должен получить 5% от продажи вингера Педриньо из «Бенфики» в «Шахтер», сообщает UOL Esporte.

По информации источника, это 900 тысяч евро. Трансфер Педриньо обошелся «Шахтеру» в 18 миллионов евро.

Источник отмечает также, что «Бенфика» взяла на себя платеж «Коринтиансу». Отметим, что Педриньо является воспитанником именно бразильского клуба.

Напомним, Педриньо уже провел первую тренировку в «Шахтере».