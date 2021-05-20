Родня Месси убеждает форварда перейти в ПСЖ

Аргентинец полностью разочаровался в «Барселоне»

Лионель Месси / фото - Getty Images

Родственники Лионеля Месси настаивают на организации перехода футболиста из «Барселоны» в ПСЖ.

По информации Le Parisien, отец и брат форварда убеждают Месси отказаться от варианта продления контракта с «Барселоной» и выбрать парижский гранд.

Источник также сообщает, что французский клуб даст футболисту более низкую зарплату, чем в предыдущие сезоны, однако она будет выше той, что предлагает ему «Барса» сейчас.

В этом сезоне 33-летний футболист провел 35 матчей в Ла Лиге, забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.

Напомним, «Барселона» хочет обменять Гризманна.