Родригеш больше не вернется в «Динамо»? Стали известны условия контракта люксембуржца с «Труа»

У французского клуба есть право обязательного выкупа вингера

Жерсон Родригеш / Фото: Twitter

Вингер «Труа» Жерсон Родригеш вряд ли вернется в «Динамо», сообщил журналист Михаил Спиваковский в шоу «ТаТоТаке».

По его информации, у «Труа» есть право обязательного выкупа вингера за сумму до 4-х миллионов евро. Кроме того, за год аренды Родригеша «Динамо» получит 1 миллион евро от «Труа».

Ранее стало известно, что «Динамо» получало 5 предложений по форварду команды Владиславу Супряге.