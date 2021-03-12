Луческу: «Сегодня соперник был лучше нас. Таков уровень нашего чемпионата»
Родригеш: «Мы были лучше в первом тайме, но после пропущенного гола были подавлены»
Игрок киевлян разочарован результатом матча
Жерсон Родригеш / Фото: UEFA
Вингер «Динамо» Жерсон Родригеш дал комментарий официальному сайту UEFA о поражении «Вильярреалу» в 1/8 финала Лиги Европы:
Мы были лучше в первом тайме, но пропустили и не смогли вернуться в игру после перерыва. Во втором тайме мы были немного подавлены.
Мы разочарованы, что пропустили со стандартов, и очень разочарованы результатом.
Ответный матч 1/8 финала «Вильярреал» − «Динамо» пройдет 18 марта в 22:00.
О матче также высказался главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.
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