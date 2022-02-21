Родригеш не вернется в «Динамо» до лета

Жерсон Родригеш / Фото - Труа

Арендованный у «Динамо» нападающий Жерсон Родригеш не покинет «Труа». Наказание ограничится дисциплинарными санкциями. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».

Он опоздал на собрание. Где-то на пол дня. По его словам, в момент изменились графики, а у него уже были билеты. Ему тяжело было все это изменить. Затем он опоздал на тренировку.

Его не могут уволить из клуба. Его ждут определенные дисциплинарные санкции, но он остается в «Труа». Ни в коем случае он не может вернуться в «Динамо». Руководство «Труа» даже не обращалось в киевский клуб с просьбой досрочно прервать аренду.

В соглашении Жерсона прописана сумма выкупа. Однако все будет решаться по окончании сезона.