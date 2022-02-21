Родригеш не вернется в «Динамо» до лета
Арендованный у «Динамо» нападающий Жерсон Родригеш не покинет «Труа». Наказание ограничится дисциплинарными санкциями. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».
Жерсон являлся важным футболистом для «Труа». Особенно когда некоторые игроки поехали на Кубок африканских наций.
Он опоздал на собрание. Где-то на пол дня. По его словам, в момент изменились графики, а у него уже были билеты. Ему тяжело было все это изменить. Затем он опоздал на тренировку.
Его не могут уволить из клуба. Его ждут определенные дисциплинарные санкции, но он остается в «Труа». Ни в коем случае он не может вернуться в «Динамо». Руководство «Труа» даже не обращалось в киевский клуб с просьбой досрочно прервать аренду.
В соглашении Жерсона прописана сумма выкупа. Однако все будет решаться по окончании сезона.
Ранее «Труа» объявил о расставании с Родригешем.
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