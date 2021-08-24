«Вест Хэм» разгромил в большинстве «Лестер»
Роджерс: «Антонио забил пару отличных голов и завершил игру»
Тренер «Лестера» считает, что у команды был шанс на спасение
10:22
Фото: Leiceter City
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал BBC поражение от «Вест Хэма» (1:4) в матче 2 тура АПЛ.
«Мы хорошо начали игру. Мы выглядели так, будто способны навредить сопернику. Но мы допустили слишком много ошибок. Спасибо игрокам, они продолжали стараться. У меня нет никаких сомнений в их менталитете и духе.
Мы сократили счет до 2:1 и были готовы вернуться, но затем соперник забил третий гол. Мы хотели перейти на схему 4-3-2, но Антонио забил пару отличных голов и завершил игру.
Сегодня мы были не на высшем уровне. Нам нужно было двигаться быстрее, мы делали слишком много касаний».
«Вест Хэм» лидирует в АПЛ после двух туров.
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