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Роджерс: «Антонио забил пару отличных голов и завершил игру»

Тренер «Лестера» считает, что у команды был шанс на спасение
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:22
Роджерс: «Антонио забил пару отличных голов и завершил игру»
Фото: Leiceter City

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал BBC поражение от «Вест Хэма» (1:4) в матче 2 тура АПЛ.

«Мы хорошо начали игру. Мы выглядели так, будто способны навредить сопернику. Но мы допустили слишком много ошибок. Спасибо игрокам, они продолжали стараться. У меня нет никаких сомнений в их менталитете и духе.

Мы сократили счет до 2:1 и были готовы вернуться, но затем соперник забил третий гол. Мы хотели перейти на схему 4-3-2, но Антонио забил пару отличных голов и завершил игру.

Сегодня мы были не на высшем уровне. Нам нужно было двигаться быстрее, мы делали слишком много касаний».

«Вест Хэм» лидирует в АПЛ после двух туров.

Андрей Усмонов
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