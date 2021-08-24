Роджерс: «Антонио забил пару отличных голов и завершил игру»

Фото: Leiceter City

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал BBC поражение от «Вест Хэма» (1:4) в матче 2 тура АПЛ.

Мы сократили счет до 2:1 и были готовы вернуться, но затем соперник забил третий гол. Мы хотели перейти на схему 4-3-2, но Антонио забил пару отличных голов и завершил игру.

Сегодня мы были не на высшем уровне. Нам нужно было двигаться быстрее, мы делали слишком много касаний».